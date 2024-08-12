أغاني أطفال 24 ساعة .. ثبت الآن تردد قناة عمو يزيد 2024 وابسط طفلك

قناة عمو يزيد من أبرز الفضائيات المتخصصة في برامج عالم الصغار وذلك لأنها توفر محتوى ترفيهي وتعليمي في نفس الوقت بأسلوب بسيط في تقديم المعلومة يمكن أن يستوعبه عقل الأطفال، أيضًا تضم القناة مجموعة ممتازة من الأغاني والأناشيد التي تناسب الذوق العربي لهذا شهدت محركات البحث في الآونة الأخيرة تزايد كبير على تردد هذه القناة نظرًا لأنها إحدى القنوات الآمنة ولا تتضمن محتوى مسيء أو به عنف.

تردد قناة عمو يزيد

يمكن متابعة محتوى قناة عمو يزيد بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تبدأ بإضافة بيانات التردد، ومن ثم تكون الانطلاقة نحو مشاهدة أبرز الأغاني والأناشيد المتنوعة التي تعرضها القناة على شاشتها، لذلك يمكن إضافة المعلومات التالية للتردد لتنزيل القناة ضمن قائمة قنوات التلفاز:

التردد: 10921.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

استقبال قناة عمو يزيد على الريسيفر

حتى يتمكن الأبناء من الحصول على تجربة فريدة من نوعها بمتابعة كل البرامج التي توفرها القناة على شاشتها بشكل حصري ينبغي اتباع بعض التعليمات الهامة التي يترتب عليها تثبيت القناة، وجاءت هذه الخطوات على النحو التالي:

يتم الانتقال في البداية إلى قائمة اعدادات الريسيفر من خلال استخدام الريموت كنترول.

بعد ذلك يتم التوجه إلى خيار إضافة قناة ثم كتابة البيانات الخاصة بالتردد بالكامل.

بعد ذلك يتم التحديد على خيار بحث ثم الانتظار حتى يكتمل التحميل.

أخيرًا بعد ظهور القناة يتم التحديد على خيار حفظ وذلك لمتابعة القناة والاستمتاع ببرامجها بجودة عالية طوال الوقت.

مميزات قناة عمو يزيد

تضم قناة عمو يزيد مجموعة لا حصر لها من المميزات التي جعلتها واحدة من أهم القنوات في الوطن العربي ، ومن هذه المميزات نذكر الآتي: