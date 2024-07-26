تقديمه لأفراد العائلة....طريقة عمل بسكويت البيمبو بحشو الشوكولاتة اللذيذة لأطفالك

تعد أنواع البسكويت من الخيارات الشهية التي يفضلها الكثيرون للاستمتاع بها في أوقات الفراغ أو مع المشروبات الساخنة، ويأتي بسكويت البيمبو ضمن هذه الأنواع المفضلة، متميزًا بنكهة رائعة وملمس طري ذو طعم لا ينسى ويتميز بسكويت البيمبو بغنائه بالكريمة الطازجة والصلصة الشوكولاتية اللذيذة، مما يجعله خيارًا شهيًا لمحبي الحلويات، وتتميز مكونات التحضير بالبساطة والسهولة، ما يجعله خيارًا رائعًا لتقديمه لأفراد العائلة واستمتاع الجميع بمذاقه المميز وفي هذا المقال، سنتعرف على خطوات تحضير هذا النوع اللذيذ من البسكويت، بالإضافة إلى أفكار لتقديمه مع المشروبات الساخنة واستمتاع عائلتك وضيوفك بهذه اللذة الفريدة.
طريقة تحضير بسكويت البيمبو اللذيذ
مكونات بسكويت البيمبو:
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة
- ربع كوب من الزيت النباتي
- نصف كوب من السكر البودرة
- كوب من الشوكولاتة الخام
ملعقة من البيكنج باودر
- ملعقة من الفانيليا
- ملعقتين من النشا
- 1 بيضة كبيرة الحجم
- ملعقة من العسل الأسود
خطوات تحضير بسكويت البيمبو:
- في وعاء عميق، اخلطي الزبدة مع السكر لمدة 5 دقائق حتى تحصلين على خليط فاتح اللون.
- أضيفي الزيت والعسل الأسود واستمري في الخلط حتى تمتزج المكونات.
- أضيفي البيض والفانيليا واستمري في التقليب.
- في وعاء آخر، اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والنشا، ثم أضيفيها إلى خليط الزبدة والسكر واستمري في التقليب حتى تحصلين على عجينة ناعمة ومتماسكة.
- افرد العجينة بالتساوي حتى تصبح رقيقة، ثم قطعيها إلى أشكال دائرية وضعيها على صينية مدهونة.
- ضعي الصينية في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق حتى يصبح لون البسكويت ذهبيًا.
- أخرجي البسكويت من الفرن واتركيه ليبرد تمامًا.
- في وعاء آخر، اخلطي الكاكاو الخام مع السكر البودرة والزيت وربع كوب من الحليب، ثم ضعي المزيج على نار خفيفة حتى يصبح القوام ثقيلًا وكثيفًا.
- غمري البسكويت في صوص الشوكولاتة حتى يتغطى بالكامل، ثم ضعيه على طبق وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك الشوكولاتة.
- قدمي البسكويت المغطى بالشوكولاتة بجانب كوب من العصير أو القهوة واستمتعي بطعمه اللذيذ