تقديمه لأفراد العائلة....طريقة عمل بسكويت البيمبو بحشو الشوكولاتة اللذيذة لأطفالك

تعد أنواع البسكويت من الخيارات الشهية التي يفضلها الكثيرون للاستمتاع بها في أوقات الفراغ أو مع المشروبات الساخنة، ويأتي بسكويت البيمبو ضمن هذه الأنواع المفضلة، متميزًا بنكهة رائعة وملمس طري ذو طعم لا ينسى ويتميز بسكويت البيمبو بغنائه بالكريمة الطازجة والصلصة الشوكولاتية اللذيذة، مما يجعله خيارًا شهيًا لمحبي الحلويات، وتتميز مكونات التحضير بالبساطة والسهولة، ما يجعله خيارًا رائعًا لتقديمه لأفراد العائلة واستمتاع الجميع بمذاقه المميز وفي هذا المقال، سنتعرف على خطوات تحضير هذا النوع اللذيذ من البسكويت، بالإضافة إلى أفكار لتقديمه مع المشروبات الساخنة واستمتاع عائلتك وضيوفك بهذه اللذة الفريدة.

طريقة تحضير بسكويت البيمبو اللذيذ

مكونات بسكويت البيمبو:

3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

ربع كوب من الزيت النباتي

نصف كوب من السكر البودرة

كوب من الشوكولاتة الخام

ملعقة من البيكنج باودر

ملعقة من البيكنج باودر ملعقة من الفانيليا

ملعقتين من النشا

1 بيضة كبيرة الحجم

ملعقة من العسل الأسود

خطوات تحضير بسكويت البيمبو: