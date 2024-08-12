ثبت الآن .. تردد قناة بطوط الجديد 2024 لمتابعة أفلام وبرامج الكرتون الجديدة على النايل سات

قناة بطوط واحدة من أهم القنوات الفريدة والمحبوبة بين الأطفال في أنحاء الوطن العربي وذلك لما توفره من برامج ومحتوى هادف تم توجيهه مخصصًا لهم في هذا العمر الصغير وجدير بالذكر أن القناة تم تأسيسها برؤية واضحة نحو إثراء عقول الأطفال، وبالتالي توفر تجربتها التعليمية والترفيهية المميزة حيث تعتمد هذه الرؤية على الإبداع والمرح الذي تقدمه للأطفال، لذلك يحرص جميع الآباء على الحصول على تردد القناة الجديد بعد أن تم الإعلان عن وجود بعض التحديثات في بيانات القناة وهو ما نوضحه لكم خلال تقريرنا التالي.

تردد قناة بطوط الجديد

تهتم قناة بطوط بتوفير برامج ترفيهية تعليمية تساهم في تطوير المهارات الإبداعية هو تعزيز القدرة لدى الأطفال، ولذلك فقد تمكنت من الدمج بين المرح والتعليم من خلال خلق بيئة جاذبة لجميع الأطفال تجعل التعليم لديهم متعة وليس ترهيب، هذا بالإضافة إلى أن محتوى القناة يتضمن القصص الخيالية وورش العمل الفنية والبرامج العلمية، وبالتالي فإنه تم تصميم القناة بشكل مختلف لتناسب جميع المراحل العمرية.

وجدير بالذكر أن قناة بطوط تتميز بأنها توفر جميع برامجها بشكل يوفر للأطفال الاستفادة من المحتوى المقدم لهم في أي وقت على مدار اليوم وذلك من خلال مواعيد بث متكررة، لهذا يمكن استقبال القناة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التي نوفرها لكم خلال هذا التقرير وأيضًا إضافة بيانات التردد بوضوح ودقة كاملة.

تردد قناة بطوط على نايل سات

يمكن متابعة محتوى القناة من خلال بعض الخطوات البسيطة والتي تبدأ من إضافة البيانات التالية:

التردد: 12562.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

نبذة عن قناة بطوط 2024

تحرص القناة على توفير محتوى متنوع وغني باهتمامات الأطفال المختلفة وذلك من خلال البرامج التي توفر مادة علمية ممتعة، هذا بالإضافة إلى بعض البرامج الترفيهية التي تضفي عليهم البهجة والمرح تساهم القناة في إثراء وعي ومعرفة الاطفال بطرق جذابة، كما تعرض مجموعة متنوعة من البرامج الممتعة التي تجذب إليها الصغار: