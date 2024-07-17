سجل الآن وفورا.. رابط التسجيل في وكالة عدل 2024 الكترونيا عبر الموقع الرسمي لوكالة عدل aadl.com.dz

التسجيل في وكالة عدل 2024 إلكترونيا هي وكالة حكومية تعمل على تحقيق العدالة وتنظيم القضاء في العديد من البلدان و تعد جزءا أساسيا من النظام القضائي، حيث تسعى لتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف وحماية حقوق المواطنين وتعزيز الأمن القانوني في المجتمع و تتولى مجموعة من المهام الأساسية كإجراء التحقيقات الجنائية ومراقبة تنفيذ الأحكام وتنظيم السجون والمؤسسات، وفي المقال سنقدم لكم التسجيل في وكالة عدل 2024 الكترونيا.

التسجيل في وكالة عدل 2024 الكترونيا

التسجيل في وكالة عدل 2024 الكترونيا فمن خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل الجزائر.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر على قسم سكنات عدل 3.

ادخال جميع البيانات المطلوبة.

تقديم المستندات التي تثبت أهليتك.

انقر على خيار إرسال الطلب و طباعة طلب التسجيل لتقديمه كجزء من إجراءات التقديم لهذا الدعم.

الأوراق المطلوبة لاستحقاق دعم سكنات عدل 3

التسجيل في وكالة عدل 2024 الكترونيا أعلنت عن الوثائق المطلوبة للتقديم على النحو الآتي:

شهادة ميلاد المتقدم.

صورة سارية من بطاقة الهوية الوطنية.

وثيقة تثبت السكن الحالي للمتقدم أثناء التقديم.

وثيقة تثبت حالة الزواج.

شهادة من السجل التجاري أو بيان وظيفي.

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر سابقة.

مستند يثبت الراتب الشهري.

شروط التقديم في وكالة عدل 2024

التسجيل في وكالة عدل 2024 الكترونيا قبل الدخول يجب معرفة كافة الشروط الهامة والضرورية كالتالي: