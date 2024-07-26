رابط مباشر..كيفية التقديم على قرعة الحج 2025 العراق واهم المستندات والشروط

عندما يتعلق الأمر بأداء مناسك الحج تعد عملية التسجيل جزءًا أساسيًا من التجربة لذلك أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج 2025 بفضل هذه الخدمة الإلكترونية المريحة، يمكن للمواطنين العراقيين تقديم طلباتهم بطريقة سهلة ومباشرة لذا، إذا كنت ترغب في التقدم للحصول على فرصة لأداء فريضة الحج، تابع معنا لمعرفة الخطوات البسيطة لكيفية التقديم على قرعة الحج 2025 العراق والإرشادات اللازمة لضمان حصولك على مقعد في هذه الرحلة الروحية الهامة.

كيفية التقديم على قرعة الحج 2025 العراق

أعلنت وزارة التخطيط في العراق عن تفاصيل كيفية التقديم على قرعة الحج 2025

خطوات التقديم:

الخطوة الوصف 1 هنا. التسجيل عبر الموقع الرسمي للحج 2 ملء استمارة الطلب الإلكترونية. 3 رفع الوثائق المطلوبة (بطاقة الهوية، صور شخصية). 4 دفع الرسوم المقررة. 5 انتظار إعلان القرعة.

شروط التقديم على قرعة الحج في العراق

في كل عام يتطلع العديد من المسلمين في العراق لأداء مناسك الحج مع اقتراب موسم الحج، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن الشروط المطلوبة للتقديم على قرعة الحج لهذا العام.

الشروط الأساسية للتقديم:

العمر: يجب أن يكون المتقدم فوق سن 18 عامًا. يُفضل ألا يتجاوز عمر المتقدم 65 عامًا.

الحالة الصحية: يجب أن يكون المتقدم بصحة جيدة وقادرًا على أداء مناسك الحج. تقديم شهادة صحية تثبت القدرة على السفر والقيام بالمناسك.

الجدول الزمني: تبدأ عملية التسجيل في 1 مارس وتنتهي في 30 مارس.



المستندات المطلوبة للتقديم على قرعة الحج في العراق

جواز سفر ساري المفعول.

بطاقة هوية وطنية.

صور شخصية حديثة.

الرسوم: يجب على المتقدم دفع الرسوم المحددة والبالغة 200 ألف دينار عراقي.



تعتبر فرصة الحج من أفضل الأمور التي يحلم بها المسلمون لذا، أنصح كل من يرغب في أداء هذه الفريضة بالتأكد من استيفاء الشروط والتقديم في الوقت المحدد للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنكم متابعة الأخبار المحلية أو زيارة الموقع الرسمي للوزارة.