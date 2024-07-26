حلوى إسبانية لذيذة وسهلة التحضير..طريقة عمل كيكة الديسباسيتو بالشيكولاتة السايحة الهشة طعم رهيب من أول مرة

يعشق الجميع كيكة الديسباسيتو، هذه الحلوى الإسبانية اللذيذة والحلوة وتتميز هذه الكيكة بطبقاتها المتعددة والتي تُغطى بطبقات من الصوصات الشهية، مثل كريمة النوتيلا وموس الشكولاتة على الرغم من أنها تبدو معقدة، إلا أن كيكة الديسباسيتو سهلة التحضير وتستغرق القليل من الوقت والجهد وفي هذا المقال، سنتعرف على الطريقة الكاملة لتحضير هذه الحلوى الإسبانية اللذيذة خطوة بخطوة.

طريقة عمل كيكة الديسباسيتو

إليك طريقة تحضير كيكة الديسباسيتو مع موس الشوكولاتة وصوص الكراميل والنوتيلا:

مكونات كيكة الديسباسيتو:

5 بيضات

باكيت من الفانيليا

1/2 كوب سكر

1/2 كوب دقيق منخول

1/2 كوب كاكاو خام

ملعقة صغيرة كيك شيف

ملعقة كبيرة خل

طريقة التحضير:

سخني الفرن إلى درجة حرارة متوسطة. في خلاط، اخفقي البيض مع الفانيليا والخل للحصول على قوام كريمي. أضيفي السكر تدريجياً مع الاستمرار في الخفق. أضيفي الكاكاو والدقيق المنخول والكيك شيف تدريجياً مع الخلط حتى يتجانس الخليط. ضعي الخليط في قوالب مناسبة لكيكة الديسباسيتو. ضعي القوالب في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الكيك تماماً.

موس الشوكولاتة:

1/4 كوب شوكولاتة

1/4 كوب لبن

1.5 كوب كريمة

طريقة التحضير:

ضعي جميع المكونات في وعاء على نار هادئة حتى الذوبان. اتركي الخليط ليبرد. قلبي الخليط بالملعقة حتى يصبح كريمي.

صوص الكراميل:

1 كوب لبن

2 باكيت كريم كراميل

1/4 كوب لبن بودرة

1 كوب سكر

باكيت فانيليا

1 كوب زيت ناقص ربع كوب

طريقة التحضير:

في وعاء عميق، أضيفي اللبن والكريم كراميل واللبن البودرة والسكر والفانيليا. باستخدام الخلاط اليدوي، اخلطي جميع المكونات حتى تتجانس. أضيفي الزيت واستمري في الخلط حتى يصبح القوام ثقيل.

صوص النوتيلا:

5 ملاعق كبيرة شوكولاتة نوتيلا

طريقة التحضير: