تابع عالم الطبيعة .. ثبت الآن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 National Geographic

قناة ناشيونال جرافيك من أهم القنوات التي يبحث عنها مثقفي الوطن العربي وتعتبر من القنوات البارزة في مختلف أنحاء العالم لأنها تعرض كافة البرامج المتخصصة في علوم الطبيعة والحيوان، بالإضافة إلى البرامج الوثائقية المتميزة التي تناقش الحياة البرية لبعض الحيوانات النادرة، وأيضًا تعرض برامج هادفة مما جعلها تحقق شهرة كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي بل والعالم وأصبحت وجهة بارزة يبحث عنها العديد من الأفراد ممن يرغبون في اكتساب حصيلة ثقافية كبيرة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 National Geographic

تتنوع البرامج التي توفرها القناة على شاشتها بين الوثائقية وبرامج الطبيعة والحيوان والبرامج التثقيفية المتنوعة التي تتناول العديد من الجوانب المختلفة من حياة الإنسان والحيوان والطيور وغيرها، لذلك يمكن مشاهدة القناة على مدار اليوم من خلال تنزيلها على أجهزة الرسيفر بسهولة باتباع عدة خطوات نوضحها في الآتي:

التردد على عرب سات

يمكن متابعة القناة على العرب سات من خلال اضافة البيانات التالية:

التردد: 11804.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

معدل الترميز: 27500.

تردد ناشيونال جرافيك على ياه سات

مستخدمي ياه سات بإمكانهم تنزيل القناة بسهولة على أجهزة الرسيفر لديهم من خلال اضافة البيانات التالية:

التردد: 11938.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: افقي.

برامج قناة National Geographic

تعرض قناة ناشونال جرافيك مجموعة من البرامج المتنوعة التي تتناول مختلف الجوانب من الحياة البرية والهندسة والسفر والعلوم والتاريخ وأيضًا الهياكل العملاقة، مما يساعد على تلبية أذواق جميع المشاهدين حيث تعرض برنامج الخيار الأصعب، بالإضافة إلى برنامج الصين القديمة من الأعلى، وأيضًا برنامج الكوارث الهندسية، برنامج رعاة الثعابين الاسترالية، أيضًا برنامج السعي إلى المعرفة، وبرنامج مصر القديمة، ورحلات الحيوانات المذهلة، أيضًا برنامج سر البقاء، وأعجوبة الصحراء، ومباني مستحيلة.

ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز الخطوات التي يتم بها ضبط القناة بالسهولة، لذلك ينبغي السير على النقاط التالية: