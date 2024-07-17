وزارة المالية العراقية تعلن عن شروط وخطوات التقديم على تعيينات 2024

في ظل انتشار مشكلة البطالة في العراق توصلت الحكومة العراقية إلى توفير مجموعة من الوظائف، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأسعار المرتفعة التي تواجه العالم، وتسعى الحكومة العراقية جاهدة لتوفير فرص عمل مناسبة لجميع مؤهلات أفراد المجتمع، وفيما يلي سنوضح أهم الشروط المطلوبة للتعيينات، بالإضافة إلى طريقة التقديم.

شروط تعيينات وزارة المالية العراقية

أعلنت وزارة المالية العراقية عن احتياجها لموظفين وأشارت إلى مجموعة شروط لابد من تحققها في الأشخاص المتقدمة وهذه الشروط تتمثل في:

يشترط أن يحمل الشخص المتقدم الجنسية العراقية وأن يكون متواجد بشكل دائم على أراضي العراق.

لابد أن يكون الشخص المتقدم حاصل على مؤهل مناسب للوظيفة المطلوبة.

يشترط على الشخص أن يكون لديه خبرة مناسبة للوظيفة المتقدم عليها والتي تحددها وزارة التربية والتعليم.

من الضروري أن يكون لدى الشخص المتقدم شهادة حسن سير وسلوك.

لابد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

يشترط ألا يكون المتقدم مخل بالشرف أو مدين بأي جريمة جنائية.

من الضروري أن يكون المتقدم بصحة بدنية جيدة ولا يعاني من أي مرض يمنعه من العمل.

كيفية التقديم على وظائف وزارة المالية العراقية؟

وفرت وزارة المالية العراقية رابط الموقع الخاص بها لتسهيل الإجراءات المطلوبة للتقديم على الوظائف المتوفرة وتتمثل خطوات التقديم في كل من: