بعد ارتفاع سعر البنزين.. تعرف على أسعار الفراخ اليوم في مصر الجمعة 26 يوليو 2024

مما لا شك فيه أن سعر الدواجن في مصر شهد إرتفاع كبير في الفترة الأخيرة والتي دامت لعدة أشهر متتالية، تشهد أسعار الفراخ في مصر تقلبات مستمرة بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية والمناخية، في هذا المقال سنستعرض أحدث أسعار الفراخ اليوم الجمعة 26 يوليو 2024، ونتناول العوامل المؤثرة على هذه الأسعار، بالإضافة إلى تحليل السوق والتوقعات المستقبلية.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 26 يوليو

تم الإعلان عن سعر الدواجن اليوم بتاريخ 26 يوليو لعام 2024 من قبل الجهات المختصة، وها هي تتمثل في التالي:

الفراخ البيضاء: وصل سعر الفراخ البيضاء إلى 75 جنيه، ولكن تصل إلى المستهلك بسعر 85 جنيه.

سعر الفراخ البلدي: تراجع سعر الفراخ البلدي حتى وصل إلى 111 جنيه، ولكن يصل إلى المستهلك بسعر 125 جنيه.

الفراخ الحمراء: سعر الفراخ الحمراء تراجع إلى 101 جنيه، أما بالنسبة لسعر المستهلك فبلغ حوالي 120 جنيه.

فراخ الأمهات: يبدأ سعر فراخ الأمهات من 60 جنيه، ويصل إلى 70 جنيه.

سعر كيلو البانيه: تم توفير كيلو البانيه بسعر يبدأ من 180 جنيه، ويصل إلى حوالي 200 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض: كرتونة البيض الأبيض تبدأ من سعر 143 جنيه، ويصل إلى 153 جنيه.

البيض الأحمر: سعر كرتونة البيض الأحمر تبدأ من 150 جنيه، وتصل إلى حوالي 160 جنيه.

البيض البلدي: كرتونة البيض البلدي تبدأ من سعر 140 جنيه، ويصل إلى 150 جنيه.

العوامل المؤثرة على أسعار الفراخ

يوجد عدة عوامل تساهم بشدة في تحديد أسعار الفراخ، ولعل أبرز تلك العوامل هي: