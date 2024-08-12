“أنا شطور” ثبت الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 واستمع بكل الأغاني الجديدة

قناة طيور الجنة واحدة من أهم وأبرز القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال التي توفر محتوى هادف منذ ما يزيد عن 10 سنوات هذا بالإضافة إلى أنها تقدم محتواها لمساعدة الأطفال على تعلم الأخلاقيات والقيم السوية، أيضًا تعتبر واحدة من أهم القنوات الفضائية المجانية التي لا يتم دفع رسوم للاشتراك بالإضافة إلى أن لها شهرة واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي، وجدير بالذكر أن القناة تعتبر من اوائل القنوات المتخصصة لعرض محتوى يلائم أعمار الصغار حيث توفر باقة متنوعة من الأناشيد والبرامج التي تساعد على تسلية الأطفال وقضاء وقت ممتع أمام القناة بسببها.

تردد قناة طيور الجنة

يمكن متابعة كل ما تعرضه القناة على شاشتها من برامج متنوعة وأغاني وأناشيد توفر بعض المبادئ والقيم الأخلاقية التي تساعد في اكتساب الأطفال مهارات جديدة وتعلم بعض العادات الجيدة دون التوجيه المباشر، لذلك فإن قناة طيور الجنة تعتبر من أهم القنوات التي يمكن استقبالها على جهاز الرسيفر من خلال اضافة البيانات المخصصة للتردد والتي نوفرها خلال هذا التقرير:

قناة طيور الجنة على النايل سات

يمكن تحميل القناة على جهاز الرسيفر بسهولة والاستمتاع بما توفره على شاشتها من برامج متنوعة وأغاني متميزة وأناشيد مسلية للأطفال، حيث تهدف إلى تعليمهم العديد من المهارات العقلية الجيدة والقيم الأخلاقية، لذلك يمكن إدخال بعض البيانات التي تساعد على استقبال القناة وهي على النحو التالي:

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

طيور الجنة على عرب سات

حتى يتمكن أولياء الأمور من استقبال القناة على عرب سات بإمكانهم إضافة مجموعة من البيانات البسيطة التي تتمثل في التردد وبعض الإحداثيات الأخرى، التي نذكرها لكم في النقاط التالية:

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة طيور الجنة

تضم القناة باقة من المميزات التي تجعلها من أهم القنوات التي يسعى الجميع إلى تنزيلها على أجهزة الرسيفر، وأهمها أنها قناة توفر محتوى هادف بعيد عن العنف، بالإضافة إلى أنها مجانية تمامًا ولن يتم دفع أي رسوم، كما يمكن استقبالها بسهولة على أي قمر لديكم.