الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق تعلن عن تفاصيل التقديم في قرعة الحج لعام 2025

مع حلول عام 1446 هجري قامت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق بالإعلان عن فتح باب التقديم في قرعة الحج لعام 2025 مع تمام اليوم الثامن من شهر يوليو لعام 2024 وتظل عملية التسجيل مفتوحة حتى يوم 18 يوليو عام 2024 وعلى جميع المتقدمين إحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة واستيفاء الشروط المشار إليها.

شروط التسجيل في قرعة العراق للحج لعام 2025

أوضحت الهيئة العامة للحج والعمرة في العراق عن مجموعة الشروط المطلوبة للتقديم في القرعة والواجب تحققها والتي تتمثل في:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بشكل دائم داخل العراق.

من الضروري ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام ولا يزيد عن 65 عام.

لن يتم السماح للمرأة الحامل التقديم في القرعة وخاصة إذا كانت في الأشهر الأخيرة لتفادي أي مخاطر قد تحدث لها أو للجنين.

لا يجوز القيام بشعائر الحج لأكثر من مرتين سابقا.

لابد من تقديم الأوراق المطلوبة والتي تتمثل في (صور الهوية الوطنية + 6 صورة شخصية + صورة من جواز السفر والأصل + وثيقة تثبت صحة المتقدم وأنه خالي من أي فيروس أو مرض معدي).

كيفية التسجيل في قرعة العراق للحج لعام 2025؟

تم فتح باب التقديم على قرعة الحج في العراق لعام 2025 من خلال التقديم على رابط الهيئة العليا للحج والعمرة من خلال الخطوات التالية: