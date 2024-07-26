نزل كراميش واتفرج على سوسو.. تردد قناة كراميش الجديد لمتابعة احلي الاغاني للاطفال

قناة كراميش هي واحدة من القنوات التلفزيونية المميزة التي تستهدف الأطفال وتقدم محتوى ترفيهي وتعليمي جذاب ومتنوع، منذ انطلاقتها في عام 2009، استطاعت كراميش أن تصبح وجهة رئيسية للأطفال والعائلات في العالم العربي، بفضل برامجها المبتكرة وأناشيدها الرائعة التي تحمل في طياتها رسائل تربوية وأخلاقية هادفة.

كيفية ضبط تردد قناة كراميش 2024

لضبط القناة على جهاز الريسيفر، يمكن اتباع الخطوات التاليه: قم بالضغط على زر menu الموجود في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالريسيفر، ستظهر لك قائمة على الشاشة. في القائمة التي ظهرت على الشاشة، استخدم أزرار التنقل للوصول إلى خيار الإعدادات أو القائمة الرئيسية. بعد الدخول إلى الإعدادات، ابحث عن خيار تنزيل القنوات أو إضافة تردد، واضغط على زر OK أو Enter للدخول إلى هذا الخيار. بعد ذلك، اختر خيار التثبيت اليدوي، يتيح لك هذا الخيار إدخال البيانات يدويا بدلا من البحث التلقائي عن القنوات. قم بتحديد القمر الصناعي الذي ترغب في تنزيل القناة منه، يمكنك استخدام أزرار التنقل لاختيار القمر المناسب من القائمة. بعد تحديد القمر الصناعي، ستحتاج إلى إدخال التردد الخاص بالقناة التي ترغب في إضافتها، يمكنك الحصول على التردد من موقع القناة أو من الإنترنت. بمجرد إدخال التردد، قم بتحديد الاستقطاب ومعدل الترميز، هذه المعلومات عادة ما تكون مرفقة مع التردد. بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على زر البحث أو Scan لبدء البحث عن القناة. عند انتهاء عملية البحث والعثور على القناة، قم بالضغط على زر OK لتأكيد وحفظ التغييرات.

تردد قناة كراميش على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11390.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:6/5.

تردد قناة كراميش عبر النايل سات