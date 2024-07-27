هتشتري بأرخص سغر.. تعرف على مواصفات هاتف Realme 12 4G وسعره 

Realme 12 4G هو الهاتف الجديد من شركة realme من الفئة تحت الاقتصاديه فئة الـ1000 جنيه، ياتى الهاتف بمواصفات متميزة بداية من التصميم المتميز بدائرة خلفيه للكاميرات وشاشة اموليد ترددها120hz بمعالج من النوع snapdragon 685 وكاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل مدعومة بمثبت بصرى OIS والكاميرا الإمامية دقتها 16 ميجا بيكسل وتم تدعيم كل ذلك ببطارية قويه سعتها 5000 ملى أمبير مزودة بشاحن سريع 67 وات، والان حان وقت عرض سعر و مواصفات Realme 12 4G

مواصفات هاتف Realme 12 4G

تأتي شاشته بثقب في المنتصف من نوع AMOLED بمساحة 6.67 إنش دقتها 1080×2400 بكسل مع دعم تردد 120Hz وسطوعها يصل الي 2000 شمعة ( السطوع الحقيقي هو 1150 شمعة ).

المعالج من شركة كوالكوم نوعه Snapdragon 685 بتكنولوجيا 6 Nano والمعالج الرسومي به نوعه Adreno 610

كاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/2.5 .

كاميرا خلفية ثنائية دقة الاولى 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 والمستشعر من نوع Sony LYT-600 مع دعمها للمثبت البصري الـ OIS وكاميرا ثانية دقتها 2 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/2.4 ومخصصه للعزل.

دعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD وبدقة 1080 بكسل بمعدل 30 فريم وعم للتصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل 30 فريم.

يأتي الهاتف بإصدارين على النحو التالي :

– الأول يأتي بمساحة 128 جيجا بايت و رام 8 جيجا بايت.

– الثاني يأتي بمساحة 256 جيجا بايت و رام 8 جيجا بايت.

– الثالث يأتي بمساحة 512 جيجا بايت ورام 8 جيجا بايت.

_يمكنك زيادة المساحة عن طريق إضافة كارت ميموري اضافى

سعة البطارية 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 67 واط .

منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C 2.0 .

الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة ريلمي Realme UI 5.0.

سعر Realme 12 4G

السعر داخل مصر لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام سعره حوالي 10000 جنية مع ضمان دولي.