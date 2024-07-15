“مهم للمتقاعدين” مصرف الرافدين يعلن عن موعد صرف رواتب تموز 2024.. إليك التفاصيل

مصرف الرافدين بالعراق يعتبر من أهم البنوك التي تطلق مرتبات الموظفين والمتقاعدين، لذلك فهي المقصد الأول التي يبحث عنها المواطنين بالتعرف على موعد صرف الرواتب والمعاشات وهل توجد زيادات أم لا، وزادت التساؤلات حول موعد صرف رواتب المتقاعدين وهذا ما يتم التنويه عنه في السطور التالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أغسطس 2024

عادة تحدد الحكومة العراقية لجميع المواطنين موعد صرف محدد لرواتب الموظفين في كل شهر، ولذلك سيتم صرف رواتب المتقاعدين في شهر أغسطس في يوم واحد من هذا الشهر كما هو المعتاد.

أما عن زيادة المرتبات فسيتم السير على الزيادة المطبقة خلال الأشهر الماضية دون وجود أي زيادات جديدة على الراتب وفي حالة وجود أي زيادات ستعلن وزارة المالية عبر موقعها الرسمي.

تبعا لآخر التصريحات فقد أشارت وزارة المالية العراقية إن الزيادات وصلت إلى 100 ألف دينار عراقي، وتم تطبيقها خلال الاشهر الماضية لجميع المستحقين وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

أما عن رواتب الموظفين فيتم صرفها في اليوم المحدد من كل شهر وهو يوم 27 في الشهر، وهذا الموعد ثابت لا يتم تغييره إلا في ظروف معينة أو إذا وافق هذا اليوم إجازة رسمية فسيتم تأخير الموعد أو تقديمه.

كيفية الاستعلام عن عن رواتب المتقاعدين؟

قامت وزارة المالية العراقية بتوفير رابط يمكن المواطنين من الاستعلام عن سلم رواتب المتقاعدين وهل توجد زيادة جديدة ام لا من خلال اتباع عدة خطوات تتمثل في: