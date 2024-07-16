Https aadl 3 inscription 2024 dz الرابط المباشر للتسجيل في سكنات عدل 3 عبر الهاتف والحاسوب

تهتم الحكومة الجزائرية بتوفير الكثير من برامج الدعم المختلفة ومن أهم هذه البرامج سكنات عدل 3 الجزائر، والمتخصص في توفير وحدات سكنية لغير القادرين ويمكن الحصول على الوحدات السكنية عقب التقديم عليها على الموقع الرسمي لمنصة سكنات وقبول الطلب، وسوف نوضح الكثير من التفاصيل في السطور القليلة القادمة.

سكنات عدل 3 الجزائر

في حالة الرغبة في الحصول على دعم سكنات عدل 3 الجزائر يجب تنفيذ مجموعة من الخطوات المطروحة في السطور التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة عدل السكني هنا.

تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إدراج اسم المستخدم وكلمة السر، أو النقر على خيار إعداد حساب جديد مع اتباع الخطوات اللازمة.

النقر على واجهة بوابة سكنات عدل 3.

اختيار المحافظة التي يريد المتقدم الحصول على وحدة سكنية بها.

إدراج المعلومات والبيانات اللازمة في المربعات المجهزة لذلك.

تقديم كافة الأوراق والمستندات الضرورية للتقديم.

التحقق من تدوين المعلومات بشكل صحيح.

استكمال الخطوات المطلوبة ثم النقر على خيار إرسال الطلب.

سوف يتم إرسال رسالة عبر الهاتف تؤكد يفيد مضمونها إتمام عملية التسجيل بنجاح، مع الرد بقبول الطلب أو رفضه خلال وقت قصير.

المستندات المطلوبة لسكنات عدل 3 الجزائر

مع القدوم على خطوة التقديم على أي برنامج دعم حكومي يتطلب ذلك توافر مجموعة من الأوراق، وإليكم أبرز المستندات المطلوبة في برنامج سكنات عدل 3، وهى كالتالي: