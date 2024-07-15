رابط شهادة الباك.. نتائج البكالوريا دورة جوان 2024 bac.onec.dz عبر موقع الديوان الوطني وفضاء الأولياء

كشفت وزارة التربية الوطنية، عن انتهاء أعمال تصحيح ورصد درجات نتائج البكالوريا دورة جوان 2024، أكدت الوزارة أن النتائج تخضع حاليًا للمراجعة الأخيرة لضمان دقتها وخلوها من الأخطاء قبل الإعلان الرسمي؛ وفقًا لبيان وزير التربية الوطنية، من المتوقع أن تكون نتائج البكالوريا الجزائرية 2024 متاحة خلال الأسبوع الحالي، فيما يلي، نقدم لكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا لدورة جوان 2024 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات.

نتائج البكالوريا دورة جوان 2024

أكد وزير التربية الوطنية، أن نتائج البكالوريا لدورة جوان 2024 ستكون متاحة خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الحالي، ولكن لم يتم الكشف بشكل رسمي عن موعد ظهور النتائج حتى الآن، أعلنت الوزارة عن رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائرية بعدة طرق، حيث يمكن لجميع الطلاب استخدام موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للاستعلام عن النتائج باتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

تحديد قسم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

النقر على تبويب “نتائج البكالوريا لعام 2024”.

إدخال رقم التسجيل ورمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

النقر على أيقونة “عرض النتيجة” لعرض النتيجة.

استخراج نتائج البكالوريا الجزائر دورة جوان 2024

من جهة أخرى، أتاحت وزارة التربية الوطنية إمكانية الاستعلام عن نتائج البكالوريا لدورة جوان 2024 من خلال موقع فضاء أولياء الأمور، وهو أحد المواقع المعتمدة التابعة للوزارة، يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستفسار عن النتائج: