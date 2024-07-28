كم راتب حساب المواطن 1446 لهذا الشهر.. وما سبب ايقاف الدعم للمستحقين؟

حساب المواطن للفرد هي المساعدة المالية التي تمنحها الحكومة السعودية للأفراد والأسر السعودية التي تستوفي الشروط والضوابط الخاصة بأهلية الدعم، ويتساءل المواطنين كم حساب المواطن للفرد المستقل 1446 بالسعودية بعد الإعلان عن الدعم الإضافي، وقيمة الدعم تختلف من مواطن إلى آخر بناء على عدة عوامل منها الدخل الشهري وعدد الأفراد التابعين وغيرها.

كم راتب حساب المواطن 1446

أعلنت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استمرار صرف الدعم الإضافي ببرنامج حساب المواطن، وجاء هذا القرار بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.

وبناء على ذلك فإن مبلغ الدعم للفرد المستقل يصل إلى 720 ريال سعودي، والدعم الإضافي يطبق أيضًا على الأفراد التابعين على النحو التالي:-

يحصل التابع الذي لم يتجاوز عمر الـ 18 عامًا على 215 ريال سعودي شهريًا.

أما التابع الذي تجاوز عمره الـ 18 عامًا يحصل على 360 ريال سعودي شهريًا.

شروط حساب المواطن 1446

المستفيدين من برنامج حساب المواطن فئات محددة من الشعب السعودي، وهم أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وأيضا من تنطبق عليهم الشروط والضوابط التالية:-

أن يكون المواطن حاصل على الجنسية السعودية أو يكون من حاملي بطاقات التنقل.

الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن الحد الأقصى لمقدمي الطلب.

عدم امتلاك عقارات أو أصول أو مباني ذات قيمة عالية أو سجلات تجارية باسم المستفيد.

الالتزام ببرامج التأهيل والتدريب للقادرين على العمل.

حالات ايقاف حساب المواطن 1445

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالات التي تستوجب إيقاف الدعم على النحو التالي:-