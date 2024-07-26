سمكة التونة العنيدة.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لمتابعة اقوي برامج الثقافة 2024

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي واحدة من أبرز القنوات الوثائقية في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ثقافي وعلمي متميز يجذب جمهورا واسعا من المشاهدين، انطلقت القناة بهدف نشر المعرفة وزيادة الوعي حول العالم الطبيعي، الثقافات المختلفة، والتحديات البيئية. تميزت ببرامجها المبتكرة التي تأخذ المشاهدين في رحلات استكشافية مثيرة، تعرض فيها تفاصيل مذهلة عن الحياة البرية، الاكتشافات العلمية، والأحداث التاريخية، بفضل جودتها العالية وموثوقيتها، أصبحت ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي وجهة مفضلة لمحبي المعرفة والاكتشاف.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

البرامج الوثائقية: تقدم القناة مجموعة واسعة من البرامج الوثائقية التي تستعرض الحياة البرية، البيئة، والتاريخ الطبيعي، يتم تصوير هذه البرامج بأساليب احترافية لعرض تفاصيل دقيقة وجذابة. التقارير العلمية: تستعرض القناة أحدث الأبحاث والاكتشافات العلمية، مما يعزز فهم المشاهدين لمجالات مثل الفضاء، التكنولوجيا، والصحة. السفر والمغامرات: تقدم برامج تعرض رحلات إلى أماكن نائية وصعبة الوصول، مما يمنح المشاهدين فرصة لاستكشاف ثقافات جديدة ومناظر طبيعية فريدة. المحتوى التاريخي والثقافي: تركز القناة أيضا على تقديم برامج تسلط الضوء على الأحداث التاريخية والثقافات المختلفة، مما يساعد في توسيع المعرفة حول التراث البشري.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي 2024 عبر النايل سات

تردد القناة: 11226.

معامل التصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك