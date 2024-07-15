موعد ايداع الدعم السكني دفعة شهر يوليو 2024 وطريقة الاستعلام عن الإعانة وشروط استحقاقها

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإعلان عن موعد إيداع الدعم السكني دفعة شهر يوليو 2024، حيث ازدادت معدلات البحث موخرًا من قبل المستفيدين من الدعم بالسؤال عن موعد صرف في الحسابات البنكية، ويُعد برنامج الدعم السكني من أبرز البرامج المساهمة في توفير السكن المناسب للمواطنين في المملكة، فدعونا نتعرف معكم على موعد إيداع الدعم السكني 2024.

ما هي موعد إيداع الدعم السكني 2024

تم تحديد موعد إيداع الدعم السكني من قبل وزارة الإسكان السعودية، فهو موعد ثابت من كل شهر ويكون في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر، كما يمكن التأخير أو التقديم في بعض الحالات منهل العطلات والاجازات الرسمية في المملكة، أما في شهر يوليو الجاري سيكون موعد الصرف في اليوم الرابع والعشرين

ما هي شروط الدعم السكني

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها وتتمثل فيما يلي:

ينبغي أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

من الضروري ألا يتخطى سن المتقدم 25 عام كحد أقصى.

لا يجب أن تكون الأسرة المتقدمة للدعم مالكة لسكن خاص

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الأسرة المتقدمة لم يسبق لها الحصول على سكن سابقًا من الدعم.

كيفية الاستفسار عن الدعم السكني

يمكنك الاستفسار عن الدعم السكني المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالسعودية من خلال إتباع الخطوات التالية: