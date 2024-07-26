“هسة بالخطوات” طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق والشروط والمستندات المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين فى العراق عن معرفة كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق، حيث أتاحت الحكومة العراقية خدمة التقديم للحصول على البطاقة الوطنية بشكل إلكتروني وذلك بعد توافر مجموعة من الشروط التي وضعتها الحكومة كما أوضحت المستندات والوثائق المطلوبة حيث أن البطاقة الوطنية تعد من المستندات الرسمية الهامة، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بحجز البطاقة الوطنية.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

أصبح بإمكان المواطنين في العراق التقديم للحصول على البطاقة الوطنية بكل سهولة عبر الإنترنت وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي مديرة شؤون البطاقة الموحدة.

اضغط على حجز البطاقة الوطنية.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل الإسم والجنس وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة.

قم بكتابة رقم الهاتف لإتمام الحجز بنجاح.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

في السياق نفسه أعلنت المديرية العامة لشؤون البطاقة الموحدة عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز البطاقة الوطنية وجاءت الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

يشترط سداد كافة الرسوم المقررة.

أن لا يكون عمر المتقدم أكثر من 18 سنة.

يجب كتابة الاسم ثلاثي وكتابة رقم الهاتف بشكل صحيح.

أن لا يتم استخدام رقم الهاتف المحمول لأكثر من مرة لحجز البطاقة الوطنية.

يجب على المواطن أن يقوم بمراجعة الحجز في غضون خمس أيام من وقت الحجز.

المستندات المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

هناك بعض المستندات والوثائق المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية وهي تتمثل فيما يلى: