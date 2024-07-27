العمل طريق التقدم ….. تعرف على طريقة التسجيل فى القوى العاملة فى عمان 2024

يقوم الكثير من الأشخاص في سلطنة عمان بالبحث عن طريقة التسجيل في وزارة القوى العاملة، حيث تعد هذه الخطوة من الخطوات الرئيسية التي تساعد في جمع البيانات لمساعدة هذه الوزارة فى تحقيق بعض أهدافها والتى تخدم العامل فى عمان، حيث تقدم الوزارة مجموعة من البطاقات المصممة لتلبية احتياجات العديد من المواطنين الذين يبحثون عن فرص عمل، مثل بطاقة التشغيل التي تسعى لتعزيز طموحاتهم المدنية والتجارية، فضلا عن بطاقة رجال الأعمال والتى تساعد صاحب العمل فى البحث عن عمال مناسبين له ،وسنتحدث في هذا المقال عن تفاصيل إجراءات التسجيل في القوى العاملة وطريقة الحصول على بطاقة العمل.

التسجيل في القوى العاملة فى عمان والحصول على بطاقة التشغيل

بطاقة التشغيل الخاصة بالعامل والصادرة من وزارة القوى العاملة خطوة مهمة للمواطنين العمانيين الذين يعملون في القطاع الخاص، حيث توفر هذه البطاقة الوصول إلى فرص العمل المتاحة التي يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة،كما أنها تساهم في تحديث السجلات وتقديم معلومات دقيقة حول المؤهلات التعليمية والمهنية للراغبين في الحصول على وظيفة.

وللحصول على بطاقة تشغيل العامل من وزارة القوى العاملة فى عمان ، يرجى اتباع التعليمات التالية.

تنزيل نموذج تسجيل العمالة العمانية من الموقع الرسمي للوزارة.

ثم طباعة الاستمارة.

ملئ استمارة طلب بطاقة التشغيل بحميع المعلومات المطلوبة.

تسليم النموذج مع الوثائق المطلوبة بشكل مباشر في مقر الوزارة.

إكمال إجراءات التسجيل وانتظار استلام البطاقة.

سيتم الاتصال بالمتقدم لإبلاغه بأن البطاقة أصبحت جاهزة للاستلام.

تسجيل وإصدار بطاقة رجل الأعمال .

البطاقة الخاصة برجل الأعمال من الموارد الأساسية في سوق العمل، حيث تتيح لرجال الأعمال الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الاستفسار عن الفرص الوظيفية والمرشحين لمختلف الوظائف عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال مكاتب الخدمة.

تستخدم هذه البطاقة أيضا لتحديث قاعدة بيانات التوظيف وتقديم معلومات للمستخدمين حول المؤهلات والخبرات المحلية.

للتسجيل والحصول على بطاقة رجل الأعمال، يرجى الالتزام بتعليمات التالية: