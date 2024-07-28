ما هي شروط حساب المواطن للنساء غير المتزوجات 1446 بعد التعديل الجديد

قام برنامج (حساب المواطن) بإدراج الفئات المستفيدة من الدعم من خلال لائحة النظام، والتي يمكن لها عبر موقع البرنامج الإلكتروني التقديم على دعم حساب المواطن، ومن ضمن هذه الحالات المرأة سواء كانت زوجة أو أم أو غير متزوجة، يقدم برنامج حساب المواطن الدعم المالي للفئات المحددة وفقاً لعدة شروط، ويتم استحقاق الدعم في حال توافرها.

شروط حساب المواطن للنساء غير المتزوجات

وضع برنامج (حساب المواطن) العديد من الشروط للتسجيل، والمرأة غير المتزوجة من الفئات التي تحتاج الدعم، وشروط حساب المواطن للنساء غير المتزوجات كالتالي:-

أن تكون مقدمة الطلب سعودية الجنسية ومقيمة داخل المملكة العربية السعودية.

ألا تكون حصلت على دعم المرأة غير المتزوجة من حساب المواطن من قبل.

ألا تقل مقدمة الطلب عن 18 عاماً وألا تزيد عن الفترة التي تحددها القوانين والأحكام داخل المملكة والتي هي في تغير مستمر.

تقديم كافة الأوراق التي تثبت عدم الزواج.

يجب التسجيل في حساب المواطن واتباع كافة الخطوات للتسجيل بشكل صحيح.

تقديم ما يثبت أنها مستقلة منها صك ملكية لبيت معين أو حتى ايجار لسكن.

إرفاق المستندات التي تثبت الحالة الإجتماعية: مثل شهادة الطلاق أو شهادة الوفاة للزوج.

بعد التسجيل أن تقوم بمعرفة الأهلية الخاصة بها لضمان استمرارية الأهلية للدعم.

انتظار الوقت الخاص بالدعم والتقديم في الوقت المناسب التي تحدده الإدارة التابع لها حساب المواطن.

مستند إثبات الإستقلالية للمرأة

لإضافة المستندات الخاصة بـ (إثبات الاستقلالية) عن طريق الخطوات التالية:-