استقبل عندك تردد قناة السعودية للقرآن الكريم.. واستمع إلى تلاوة عطرة من الحرم الشريف

تعتبر قناة السعودية للقرآن الكريم واحدة من أبرز القنوات الدينية في العالم العربي، حيث تقدم للمشاهدين تلاوات قرآنية مباركة من الحرم المكي الشريف، إذا كنت من محبي الاستماع إلى القرآن الكريم ومتابعة البرامج الدينية، فإن معرفة تردد قناة السعودية على الأقمار الصناعية تعد خطوة أساسية للحصول على تجربة روحانية مميزة، في هذا المقال، نقدم لك تفاصيل عن تردد قناة السعودية للقرآن الكريم وأهم البرامج التي تبثها، إضافة إلى كيفية ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة السعودية للقرآن الكريم

تسعى قناة السعودية دائمًا لتلبية احتياجات جمهورها عبر توفير تلاوات قرآنية من أداء أشهر القراء في العالم الإسلامي، ويمكن مشاهدة قناة السعودية للقرآن الكريم عبر الأقمار الصناعية المختلفة من خلال الترددات التالية.

تردد قناة السعودية على قمر نايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

تردد قناة السعودية على قمر عرب سات

التردد: 12149.

الاستقطاب: عمودي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة السعودية للقرآن الكريم

لننزيل قناة السعودية على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: