“ثبتيها لاولادك” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي نايل سات وعربسات

تُعتبر قناة طيور الجنة من أشهر القنوات الفضائية العربية المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متنوع يناسب جميع الأعمار كماتحرص القناة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتتيح استقبالها على مختلف الأقمار الصناعية بأعلى جودة ممكنة ومن خلال هذا المقال، سوف نستعرض ترددات القناة وكيفية تنزيلها على جهاز الاستقبال، بالإضافة إلى أبرز مميزاتها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

تستطيع متابعة أخبار القناة وعروضها الجديدة على موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة قناة طيور الجنة مجانًا وبدون دفع أي رسوم، من خلال معرفة بيانات الترددات التالية على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات:

النايل سات

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

خطوات تنزيل القناة على جهاز الاستقبال

لإضافة قناة طيور الجنة إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة في جهاز الاستقبال.

انتقل إلى قائمة الترددات.

أدخل التردد المطلوب (لطيور الجنة على النايل سات وعرب سات).

أدخل باقي بيانات التردد (الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ).

اضغط على زر البحث.

انتظر حتى يتم العثور على القناة وحفظها.

تأكد من ضبط القمر الصناعي الصحيح على جهاز الاستقبال (نايل سات أو عرب سات).

في حال واجهت أي صعوبة في استقبال القناة، تأكد من جودة الكابلات.

يمكنك البحث عن قناة طيور الجنة على قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال.

مميزات مشاهدة قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بعدة جوانب تجعلها الخيار الأمثل للأطفال: