يابابا سناني واوا.. استمتع بـ تردد قناة وناسة الجديد 2024 نايل سات بعد أخر تحديث

تعد قناة وناسة من من أهم قنوات الأطفال التي حصلت على شهرة واسعة وكبيرة داخل الوطن العربي تستهدف حب الأطفال الأغاني الحماسية والسهلة، ولذلك تهدف القناة لتقديم مجموعة متنوعة ومختلفة من الأناشيد والأغاني المحببة لدى الأطفال وقد حصلت على شعبية كبيرة، كما تهتم أدارة القناة تقديم تلك المحتوى على مدار اليوم 24 ساعة، ولذلك ترغب الأمهات والآباء في الحصول على التردد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة

تعرف الأمهات مع الإجازات الصيفية في معرفة الترددات الخاصة بالقناة الأطفال لتشغل أطفالها ولكن في محتوى ممتع وجيد حيث تمزج قناة وناسه بين الترفيه والتعلم التي يحبها جميع الأطفال لما تقدمه من مجموعة من الأغاني البسيطة والسهلة التي جعلها مهمة لدى الكبار والصغار.

تردد قناة وناسه على النايل سات

تردد القناة:11430.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الجودة:SD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة:11270.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: أفقي.

خطوات استقبال تردد وناسه على جهاز الاستقبال

في الفترة الأخيرة تمكنت قناة وناسة من خلال محتواها المتنوع الجيد من تكوين جماهيرية في مختلف الدول العربية حيث تمكنت بكل بساطة من جذب جميع الأطفال من خلال سلسلة من الأغاني السهلة والمحببة لديهم حتى يحصل الأطفال على وقت شيق وممتع طوال اليوم حتى تتمكن من ضبط القناة واستقبالها على جهازك يجب اتباع ما يلي من خطوات:

الضغط على كلمة أعداد القنوات.

ثم التوجه إلى التركيب.

اختر القائمة الخاصة بالتردد.

الآن عليك كتابة كافة البيانات المتعلقة بتردد القناة.

ثم اضغط على كلمة بحث وانتظر قليلا سوف يتم تنزيل القناة ولا تنسى الضغط على كلمة حفظ.

تردد قناة كراميش

تردد قناة كراميش يختلف حسب القمر الصناعي المستخدم:

على القمر الصناعي نايل سات (Nilesat):

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

على القمر الصناعي عرب سات (Arabsat):

التردد: 11390

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

لتنزيل القناة، اتبع نفس الخطوات العامة التي ذكرتها سابقاً عند تنزيل تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، تأكد من تحديث قائمة القنوات لديك بعد إدخال الترددات الصحيحة للحصول على إشارة القناة.

مميزات تردد قناة وناسة

تعد قناة وناسة واحدة من أفضل قنوات الأطفال، والتي نالت على شعبية كبيرة بين الكثير، حيث استطاعت هذه القناة أن تسلط الضوء عليها، وذلك بسبب المميزات العديدة التي تمتلكها، والتي من أبرزها: