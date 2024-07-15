يعد موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس 2024. من أهم المواعيد التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المملكة السعودية،خاصة بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن التحديثات الجديدة للحصول على الدعم دون توقف وتسعى الحكومة السعودية على توفير الدعم الكافي لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة التي تمر بها المملكة خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف الضمان الإجتماعي لشهر أغسطس 2024 ….

موعد صرف الضمان الاجتماعي 2024

ومن المقرر أن يتم صرف الضمان الإجتماعي لشهر أغسطس 2024، مع بداية كل شهر ميلادي وإذا وافق اليوم إجازة أو عطلة رسمية فيتم تبكير موعد الصرف أو تأخيره، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن رابط مخصص حتى يتمكن المواطنين من الحصول على الدعم التي أعلنت عنه الحكومة السعودية.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن موعد صرف الضمان الإجتماعي 2024، والذي أصبح محور اهتمام العديد من المواطنين من شتى أنحاء المملكة، والتي تسعى من خلاله المملكة على توفير الدعم الكافي للكثير من المواطنين من محدودي الدخل والأسر الفقيرة، وإليكم تفاصيل الصرف …

أسرة مكونة من فرد واحد تحصل على 1476 ريال سعودي.

أسرة مكونة من فردين تحصل على 2237 ريال سعودي.

أما الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد تحصل على 3010 ريال سعودي.

والأسرة المكونة من أربع أفراد تحصل على دعم بقيمة 3766 ريال سعودي.

وأخيراً الأسرة المكونة من خمسة أفراد تحصل على دعم بقيمة 4546 ريال سعودي.

خطوات التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي 1446