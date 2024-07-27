تردد قناة التلفزيون الاردني على النايل سات والهوت بيرد Jordan TV.. استقبلها الانـ

تعتبر القناة الأردنية هي واحدة من القنوات الرسمية داخل المملكة الأردنية، حيث تقدم الكثير من البرامج المختلفة تحتوي على برامج ترفيهية وثقافية ورياضية بالإضافة الى البرامج الإخبارية وغيرها الكثير فذلك القناة هي جزء من التلفزيون الأردني، وتهدف إلى تقديم المزيد من المحتوى الإعلامي المختلف لكافة المشاهدين داخل الاراضي الاردنية بالاضافة إلى مناطق متفرقة حول العالم من خلال الأقمار الصناعية.

تردد قناة التلفزيون الاردني

قد تتغير الترددات في الخاصة بالقناة وذلك بسبب التعديلات والتحديثات التي تحدث في الشبكة الخاصة بالبث،لذلك يجب عليك الاطلاع على موقع القناة الرسمي حتي تصل إلي الترددات الجديدة والقيام بإدخالها من خلال الجهاز الخاص بك حتى تتمكن من تنزيل القناة وتثبيتها علي جهازك ومشاهدة كافة البرامج والمسلسلات التي تقوم القناة بعرضها:

تردد القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات: 12379.

أما التردد الجديد الخاص بالعرب ساعات: 12054.

تردد قناة التلفزيون الأردني على الهوت بيرد

التردد: 12054.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

الجودة:H.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

محتوى قناة التلفزيون الأردني

تقدم القناة مجموعة مختلفة من البرامج التي تهتم بكافة شرائح المجتمع داخل الأراضي الأردنية وخارجها بمجرد مشاهدة القناة يمكن أن تجد التالي:

تقدم القناة التقارير الإخبارية البرامج الحرارية بشكل يومي توافر العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل الأردن والمنطقة.

برامج التعليمية والثقافية التي تلقي الضوء على الثقافة الشعبية وتاريخها.

بالإضافة إلى العديد من البرامج الدينية التي تتحدث في الشؤون الدينية والمسابقات والمحاضرات الدينية.

كما تعرض البرامج الترفيهية تتمثل في البرامج والمسلسلات والأفلام والموسيقى.

تقدم مجموعة كبيرة من برامج الاجتماعية التفاعلية التي يعالج ويناقش أهم القضايا التي تخص المرأة والشباب والأسرة وعرض كافة المشاكل ويحلها.

تصطيب القناة علي الرسيفر

لتنزيل تردد قناة التلفزيون الأردني على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال والتلفزيون.

استخدم جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال. غالباً ما يكون هناك زر يسمى “Menu” أو “الإعدادات” (Settings).

اختر “التركيب” (Installation) أو “البحث عن القنوات” (Channel Search).

قد يختلف الاسم حسب نوع جهاز الاستقبال.

اختر “إدخال تردد يدوي” (Manual Frequency Input)

مميزات قناة التلفزيون الأردني hd نايل سات

تمتلك قناة التليفزيون الأردني مجموعة من المميزات التي جعلتها الأفضل بين باقي القنوات، هذه المميزات كالآتي: