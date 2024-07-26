لولو يالولو وينك يالولو.. تردد قناة وناسة لولو بيبي Wanasah lolo TV على نايل سات2024

تعد قناة وناسة لولو بيبي (Wanasah Lolo Baby TV) من القنوات الفضائية الرائدة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال بفضل برامجها المتنوعة والممتعة كما نجحت في جذب اهتمام العديد من الأسر لبث هذه القناة على قمر نايل سات يمكن ضبط التردد والاستمتاع بها حيث توفر قناة وناسة للأطفال محتوى يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز معرفتهم بطرق مبتكرة ومسلية.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

تردد قناة وناسة للأطفال (Wanasah Lolo Baby TV) على نايل سات هو كالتالي:

التردد: 11559

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

يمكنك استخدام هذه المعلومات لضبط جهاز الاستقبال الفضائي لديك لاستقبال قناة وناسة للأطفال.

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11270

معامل تصويب الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

اغانى قناة وناسه

تقوم قناة وناسة بعرض مجموعة مميزة من الأغاني التعليمية والترفيهية والثقافية للأطفال مثل:

أغنية شو بيقولوا الحيوانات

أغنية كيف بيمشي الحيوانات

أغنية لولو الشطورة

أغنية لولو فقدت جزمتها

أغنية شيكا السراقة

خطوات ضبط القناة على الجهاز الخاص بك

لضبط تردد قناة وناسة على جهاز الريسيفر الخاص بك اتبع الخطوات التالية: