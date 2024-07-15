حقيقة زيادة رواتب الموظفين يوليو 2024 في العراق وطريقة الاستعلام عن الراتب

ازداد البحث في العراق عن زيادة رواتب يوليو 2024 ومدى حقيقة هذه الأخبار المنتشرة على جميع المواقع حيث ان الاخبار منتشرة عن زيادة رواتب العراق بنسبة تتراوح من 150% الى 200% لذلك بدأ البحث يزداد عن طريقة الاستعلام عن الراتب لمعرفة الزيادة وموعد اضافتها على رواتب الموظفين واكدت الوزارة انه توجد رفع الرواتب درجات وايده الموظفين سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التاليه بالتفاصيل.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين في العراق 2024

بعد التساؤلات العديدة والبحث الكثير من المواطنين في العراق حول زيادة الرواتب للموظفين شهر يوليو 2024 أصدرت وزارة المالية في العراق بيان نفع الأخبار التي تداولتها السوشيال ميديا بشأن الزيادة بنسبة 200% على رواتب الموظفين في الدرجات الوظيفية المختلفة وأكدت أن رفع الرواتب يكون في من الدرجه السابعه حتى الاولى بنسبة 150% تقريبا، ولكن يجب الالتزام بجدول تحديد قيمة الرواتب بالعراق.

حساب قيمة رواتب الموظفين

الموظف في الدرجة الوظيفية الخامسة بالعراق يحصل على راتب بقيمة 600 الف دينار عراقي، فان بعد الزيادة بنسبة 150% يتم الاحتساب بضرب الراتب الحالي بنسبة الزيادة حيث تكون 600 الف دينار في 150% يساوي 900 الف دينار بالاضافة الى ان الوزارة وفرت خطوات الاستعلام عن الرواتب بخطوات سهلة وبسيطة توفر وقت ومجهوده على اي شخص في الاستعلام عن رواتب الموظفين والتي تتمثل فيما يلي: