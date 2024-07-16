نزلها سريعًا!!.. واتساب يُطلق ميزة الترجمة الحية في الدردشة لهذه الهواتف.. استفيد منها بكل سهولة

نُشر تقرير جديد عن واتساب، يتضمن ترجمة الرسائل بلغات أخرى ومتعددة، حيث إن الميزة تعمل عبر المعالجة على الجهاز مما تُستخدم تقنية الترجمة المباشرة من جوجل، ويتم العمل على إجراءها في الوقت الحالي ضمن نظام التشغيل الأندرويد، حتى أن هذا التطور جاء عقب اكتشاف ميزة أخرى في الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب التي يعمل على توفير النسخ المباشرة للرسائل الصوتية.

ميزة الترجمة المباشرة في واتساب

وأكد موقع ” WABetaInfo” أن الميزة الجديدة التي يُطلقها واتساب تعمل على ترجمة الرسائل المباشرة عبر الجهاز، مما يُشير ذلك إلى تخزين البيانات المحلية بدون إرسالها إلى خادم سحابي، حتى أنه من خلال هذه الميزة يمكن ترجمة الرسائل المتواجدة على المنصة الفورية للمراسلة، لكن قد يحتاج المستخدمين إلى تنزيل مجموعة من اللغات لكي يتم الوصول إلى هذه الميزة، حتى أن ذلك يقتصر في اللبداية على اللغتين سواء كانوا الإنجليزية أو الهندية معًا، مما يتم في الوقت الحالي إدخال العديد من اللغات الأخرى.

نسخ الترجمة المباشرة في واتساب

وأوضح الموقع، أن ميزة خيار النسخ المباشر ليست متاحة في الوقت الحالي، وجاري العمل على تطويرها مما يُعني ذلك أن المستخدمون الذين يستخدمون الإصدار التجريبي عبر برنامج ” Google Play Beta” قد لا يمكنهم الوصول إلى هذه الميزة، لكن إلى جانب الترجمة المباشرة فإنه تطبيق واتساب لنظام الأندرويد يعمل على تطوير النسخ المباشر لجميع الرسائل الصوتية، مما يمكنهم إنشاء نسخ للرسائل الصوتية التي تم إرسالها وقاموا كذلك باستلامها.

تحديث تطبيق واتساب

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم تحديث تطبيق واتساب عبر جهازك الأندرويد أو الأيفون، بإتباع الأتي:-