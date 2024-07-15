كيفية التقديم لمدارس المتفوقين في العراق 2024 والشروط المطلوبة

في ظل البحث المتزايد حول التقديم لمدارس المتفوقين في العراق لعام 2024، تسعى الكثير من الأسر للحصول على معلومات دقيقة حول كيفية التسجيل والشروط المطلوبة. يعد هذا التوجه نحو التعليم المتفوق جزءًا من استراتيجية وزارة التربية العراقية لتعزيز التفوق الأكاديمي وتحفيز الطلاب على الاجتهاد. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل خطوات التقديم، الشروط الواجب توافرها، والأوراق المطلوبة لضمان قبول الطلب.

خطوات التقديم لمدارس المتفوقين في العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن بدء التقديم لمدارس المتفوقين لعام 2024 اعتبارًا من 8 يوليو. يمكن للطلاب وأولياء الأمور التقديم عبر الموقع الرسمي للوزارة باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.

الدخول إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.

اختيار خيار “مدارس المتفوقين”.

النقر على زر التسجيل.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة في نموذج التسجيل.

إرفاق المستندات المطلوبة.

اختيار المدرسة المرغوبة.

إرسال الطلب وطباعته. بعد إتمام هذه الخطوات، يجب انتظار مراجعة الطلب من قبل الوزارة والموافقة عليه.

الشروط المطلوبة للتقديم

وضعت وزارة التربية العراقية عدة شروط يجب توافرها في الطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين، وهي كالتالي:

أن يكون الطالب عراقي الجنسية. الإقامة الدائمة داخل العراق. الحصول على مجموع لا يقل عن 90%. التفوق في المواد الدراسية الأساسية. حسن السير والسلوك وعدم تلقي أي جزاء تأديبي خلال فترة الدراسة. التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة. متابعة حالة الطلب والتوجه إلى المدرسة لاستكمال إجراءات التقديم.

الأوراق والمستندات المطلوبة

لضمان قبول الطلب، يجب على المتقدمين إرفاق مجموعة من المستندات الهامة عند التسجيل الإلكتروني، وتشمل: