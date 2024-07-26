عبر الموقع الرسمي azhar.eg طريقة الإستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية للشعب العلمية والأدبية 2024 فور ظهورها

تترقب الأوساط التعليمية وأولياء الأمور بشغف كبير إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية ويتطلع الطلاب إلى معرفة نتائجهم في الشعبتين العلمية والأدبية وقد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنه سيتم الإفصاح عن نتائج الثانوية الأزهرية فور الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الإجابات و في الوقت الحالي، يبحث أولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن النتائج عبر بوابة الأزهر الرسمية، التي ستوفر تحديثات دقيقة ومباشرة حول نتائج الطلاب.

الإستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية للشعب العلمية والأدبية 2024

من المتوقع أن تكتمل عملية تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية في بداية الأسبوع المقبل و يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع بوابة الأزهر الشريف واختيار خدمات الأزهر الشريف من الخيارات المتاحة.

تحديد نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم يتم الضغط على زر بحث و هنا ستظهر النتيجة عند الإعلان الرسمي عنها.

بوابة الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية

أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أنه قد بدأ بالفعل تصحيح كراسات إجابات امتحانات الثانوية الأزهرية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من مراجعة التصحيح لكلا الشعبتين العلمية والأدبية في بداية شهر أغسطس، على أقصى تقدير في الأسبوع الثاني من الشهر كما أكدت الوزارة أنه يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم فور الإعلان عنها، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.