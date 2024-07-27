خطوات التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2024.. هتروح الحج لو عند الشروط دي 

ازداد البحث عبر محرك جوجل عن كيفية التسجيل على قرعة الحج في العراق فور إعلان الهيئة العامة للحج والعمرة في الدولة العراقية عن فتحها لباب التسجيل، مشيرة على ضرورة التزام كافة المتقدمين بكافة الإجراءات اللازمة لكي يتم قبول طلبهم، وكذلك أوضحت الشروط التي يجب توافرها لكي يستطيع الشخص التسجيل في هذه القرعة، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

التسجيل في قرعة الحج بالعراق 2024

نظرًا لرغبة الكثير من المواطنين في الدولة العراقية في التعرف على خطوات التسجيل على قرعة الحج في العراق، لذلك سوف نقوم بتوضيحها، وهي:

في البداية الانتقال إلى البوابة الإلكترونية الرسمية التابعة للهيئة العليا للحج والعمرة بالعراق.

ثم بعد ذلك يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة “الخدمات الرقمية”.

بعد ذلك قم بتحديد أيقونة “نموذج الحج والعمرة 2025”.

في الخطوة التي تليها اطلع على الشروط والأحكام الموضوعة على الموقع ثم قم بالموافقة عليها.

قم بتعبئة نموذج التقديم بالمعلومات والبيانات الخاصة بك بصورة صحيحة.

وفي النهاية اضغط على كلمة “إرسال النموذج”.

شروط التسجيل في قرعة الحج 2025 في العراق

إليكم أهم الشروط التي قامت الهيئة العامة للحج والعمرة في الدولة العراقية بتحديدها، والتي من الضروري وجودها في المتقدم حتى يستطيع التسجيل، والشروط هي: