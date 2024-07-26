شروط التقديم على معهد إعداد مفوضي الشرطة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.

أعلن معهد إعداد مفوضي الشرطة عن استقبال طلبات الالتحاق بالدورة الحادية عشرة، ابتداءً من الثلاثاء الماضي 23 يوليو. يعتبر هذا الإعلان فرصة ذهبية للراغبين في الانضمام إلى صفوف الشرطة وتقديم خدماتهم للمجتمع انتهى التقديم الآن، وكان يشترط أن يكون المتقدم ذكرًا ومن أي محافظة عراقية، مع ضرورة تلبية جميع المعايير الموضوعة من قبل المعهد. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل شروط ومتطلبات التقديم.

معهد إعداد مفوضي الشرطة

فتحت السلطات العراقية باب التسجيل الإلكتروني للطلاب الراغبين في الانضمام إلى معهد إعداد مفوضي الشرطة الثلاثاء الماضي، وقد انتهى التقديم بالفعل. على المتقدمين متابعة نتائج التقديم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية العراقية. من الضروري إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى البوابة لملء البيانات الأساسية المطلوبة.

شروط التقديم على معهد إعداد مفوضي الشرطة

يعتبر الانضمام إلى معهد إعداد مفوضي الشرطة فرصة ممتازة للشباب العراقي لتقديم خدمة وطنية والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد يوفر المعهد تدريبات مكثفة وبرامج تعليمية تهدف إلى إعداد المفوضين للقيام بواجباتهم بكفاءة واحترافية عالية. وللانضمام إلى المعهد، يجب استيفاء مجموعة من المعايير الصارمة: