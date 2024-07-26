من اللينك الرسمي ✔️ أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بكشوفات بصيغة pdf وطريقة الاستعلام الصحيحة!

تعتبر الرعاية الاجتماعية من الركائز الأساسية التي تعزز استقرار المجتمع وتساهم في تحسين حياة الأفراد والأسر الأكثر احتياجًا فهي تسعى إلى تقديم الدعم والمساعدة للفئات الضعيفة والمهمشة، ويشمل مفهوم الرعاية الاجتماعية مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات التي تستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض، الأفراد ذوي الإعاقة، اليتامى، النساء المعيلات، والمسنين وفي هذا المقال، سنتناول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ونوضح كيفية تحديد الفئات المستفيدة.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

إليك خطوات الاستعلام عن قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية لعام 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

قم بزيارة منصة مظلتي عبر الرابط المخصص لذلك، أو انتقل مباشرة إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ابحث عن خدمة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024 واضغط عليها وحدد الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها من الخيارات المتاحة.

اختر المحافظة التي تقيم بها من القائمة المنسدلة وقم بكتابة بياناتك الشخصية في الحقول المخصصة وتأكد من صحتها.

بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة، اضغط على زر الاستعلام الموجود في الصفحة.

ستظهر نتيجة الاستعلام التي توضح ما إذا كان اسمك مشمولًا في قائمة الرعاية الاجتماعية بقبول أو رفض.

شروط التقديم على منحة الرعاية الاجتماعية

تتطلب الاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية لعام 2024 بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية.

العمر للرجال: بين 18 و60 عامًا وللنساء: بين 15 و55 عامًا.

يكون الشخص مقيمًا بشكل دائم في العراق.

لا يجب أن يمتلك الشخص أي أملاك مسجلة باسمه.

تعد هذه الشروط ضرورية لضمان تحقيق الأهداف التي تسعى إليها برامج الرعاية الاجتماعية في تقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة.