سددها وانت في مكانك.. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني بالعراق 2024 وطريقة السداد

شهدت محركات البحث على جوجل في عموم العراق زيادة كبيرة في البحث عن خطوات الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني بالعراق 2024، إضافة إلى الاستفسار عن الخطوات التي ينبغي على المواطنين اتباعها لتجنب جميع الغرامات المترتبة على السيارات.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني بالعراق 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني بالعراق 2024:

انتقل إلى الموقع الرسمي لبوابة اور.

اختر قسم “غرامات المرور”.

أدخل رقم المركبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

اضغط على زر البحث.

ستظهر لك استمارة تحتوي على تفاصيل جميع المخالفات المرورية غير المسددة للمركبة المحددة.

للحصول على رقم الألماني للسيارة، يتعين عليك زيارة أحد أقسام المرور القريبة منك.

طريقة سداد غرامات المرور الرقم الألماني بالعراق 2024

للقيام بسداد الغرامات المرورية عبر منصة أور، اتبع الخطوات التالية:

انقر على رابط منصة أور.

سجل الدخول إلى حسابك.

اختر “الانتقال إلى الخدمات”.

حدد “غرامات المرور”.

أدخل رقم السيارة.

ستظهر تفاصيل الغرامة، اضغط على “سداد الغرامة”.

اضغط على “تأكيد”.

اختر طريقة الدفع المناسبة.

انقر على “تسديد الغرامة”.

خطوات تفادي الغرامات المرورية

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية تجنب الغرامات المرورية المفروضة على أصحاب السيارات، في الفقرة السابقة، قمنا بشرح خطوات الاستعلام عن قيمة الغرامات المرورية عبر الموقع الإلكتروني، في الفقرة التالية، سنوضح لكم الخطوات التي يجب اتباعها لتفادي الغرامات المرورية، والتي تشمل: