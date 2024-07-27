خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في اليمن باستخدام رقم الجلوس 2024

العديد من الطلاب ينتظرون نتيجة الثانوية العامة المتواجدين في اليمن صنعاء من خلال وزارة التربية باليمن، وهذا تم من خلال انتظار وصل إلى شهرين حتى نهاية الامتحانات الخاصة بالدور الأول التي كانت الموافق يوم 18 من شهر مايو الماضي وبعد إتمام نهاية الامتحانات تم التصحيح بصورة مباشرة من خلال وزارة التربية التي تؤكد على عملية التصحيح بصورة دقيقة، مع العلم أنها تؤكد على أهمية المراجعة وأيضًا بصورة مستمرة الخاصة بالطالب حتى تبعد عن أي أخطاء تظلم الطلاب.

نتيجة الثانوية العامة في اليمن القسم الأدبي والعلمي

يمكنك الاستعلام عن النتيجة المتواجدة في اليمن من خلال موقع وزارة التربية الخاصة بالاختبارات وهذا يتم من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالإدارة التعليمية.

يتم الضغط على كلمة استعلم عن النتيجة.

حدد اختيار الثانوية العامة ومن خلالها يتم الضغط على العام الدراسي وهو عام 2024.

إدخال رقم الجلوس.

ومن ثم الضغط على البحث.

الرابط الرسمي الخاص بنتيجة الثانوية في اليمن 2024

يمكن أن يقوم أي طالب بالاستعلام نتيجة الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالتربية والتعليم وهذا يتم من خلال تلك الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية في اليمن.

ثم اضغط على كلمة تسجيل الدخول.

من خلالها اضغط على كلمة نتيجة الامتحان للصف الثالث الثانوي.

قم بكتابة رقم الجلوس.

عليك الضغط على كلمة بحث.

سوف يظهر من أمامك نتيجة الخاصة للطالب كل درجاته بصورة مفصلة.

أوضحت وزارة التربية بأنه يتم الآن ظهور نتيجة الثانوية العامة في اليمن في الفترة الحالية مع العلم أنه يتم المراجعة الكاملة وعملية التصحيح من قبل وزارة التربية وسوف يتم بعدها الإعلان عن النتيجة