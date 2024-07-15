لعشاق كرة القدم.. استقبل تردد قناة الرابعة العراقية 2024 وتابع كل مباريات كأس العراق

أصبحت قناة الرابعة الرياضية وجهة مهمة لعشاق كرة القدم في العراق وعدد من الدول العربية، حيث تقدم تغطية شاملة لأبرز الأحداث الرياضية على الساحتين المحلية والعالمية، وذلك بفضل بثها المجاني والحصري، تنقل القناة بطولات مثل الدوري المحلي وبطولة آسيا، بالإضافة إلى المباريات البارزة في البطولات الأوروبية، كما تتميز القناة بتقديم استديوهات تحليلية وفنية متميزة، حيث يقدم نخبة من الرياضيين والإعلاميين تحليلات مفصلة للمباريات وأحداث الرياضة، مما يثري تجربة المشاهدة ويوفر للجمهور رؤية عميقة ومتخصصة في الأداء الفني والتكتيكي للفرق.

متابعة الرابعة العراقية على النايل سات 2024

تمكّنت قناة الرابعة الرياضية التي تبث من العراق من تحقيق شعبية واسعة بفضل محتواها الرياضي المميز والمجاني، مما جعلها منافسًا قويًا للقنوات الرياضية الأخرى في الوطن العربي، وتتوفر القناة على التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10893.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: SD.

هذا التردد يتيح للمشاهدين في الوطن العربي الاستمتاع بمجموعة واسعة من البرامج والأحداث الرياضية بجودة صورة ممتازة.

خطوات استقبال الرابعة العراقية

لاستقبال القناة الرابعة العراقية على القمر الصناعي النايل سات ومتابعة نهائي بطولة كأس العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية: