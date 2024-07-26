“وزارة التربية الوطنية” رابط التسجيل في موقع فضاء الاساتذة ostad education gov dz في الجزائر 2024

أصدرت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بيان جديد حول ميعاد التسجيل في فضاء الأستاذ، والذي يتم من خلاله تسجيل وتقديم طلبات الحركة التنقلية، وكذلك تسجيل طلبات الخروج الولائي، وأشارت أن ميعاد التقديم سيبدأ من يوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو للعام الحالي ويستمر لفترة حددتها وزارة الترببة، حيث يمكنك تقديم وتسجيل الطلبات من خلال موقع ostad education gov dz، ولمعرفة كافة خطوات التسجيل تابعنا في السطور التالية.

فضاء الاساتذة ostad education gov dz

يعد موقع فضاء الأساتذة ostad education gov dz هو من أهم المواقع التي تمكن الأساتذة إمكانية التسجيل به الحصول على كافة الخدمات الإدارية والتربوية بشكل إلكتروني، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة التسجيل في المنصة.

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بموقع فضاء الأساتذة.

قم بعملية تسجيل الدخول وذلك من خلال كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالأستاذ، وكذلك رقم التعريفي الخاص به.

يجب التأكد من أنك لست برنامج روبوت ثم بكتابة الرمز الظاهر أمامك بشكل صحيح.

قم بكتابة وإدخال كافة المعلومات والبيانات ثم اضغط على زر “دخول”.

خدمات حركة التنقل السنوي

يتمكن الأساتذة بعد تسجيل الدخول على ostad education gov dz من معرفة كافة الخدمات الخاصة بحركة التنقل السنوي وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الحساب الشخصي الخاص بك على الموقع .

اضغط على زر “القائمة الجانبية”.

تظهر لك مجموعة من الخيارات اضغط على خيار “حركة التنقل السنوي”.

قم بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

قم بمراجعة جميع البيانات المدخلة والتأكد من صحتها وذلك منعاً للوقوع في أي أخطاء.

أهم نقاط حركة التنقل لعام 2023/2024

أفادت الأخبار أن عملية توزيع المناصب سيكون وفقاً للعوامل التالي وهي كالآتي: