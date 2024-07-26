هتاخد معاشين وانت في بيتك!!.. شروط الحصول على المعاش الإضافي

كشف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن شروط الحصول على معاش إضافي لصالح المؤمن عليه، ضمن قانون رقم 148 لعام 2019، بما أن القانون أتاح للمؤمن عليه بما يزيد راتبه عن الحد الأقصى لأجر المشترك التأميني، أن يطلب الحصول على معاش إضافي من قبل هيئة التأمين الاجتماعي، مقابل الاشتراك عن الجزء المرتفع لحد الأقصى ضمن أجر الاشتراك التأميني بما لا يتخطى عن 100% من قيمة الحد الأقصى.

قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 2024

وضمن قانون التأمينات الاجتماعية، أنه يتم إنشاء حساب شخصي داخل صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه، مع تحديد اللائحة المنوط بها لهذا القانون في نظام التأمين المكمل، مع الالتزام بنسبة الاشتراك المؤمن عليه ووفقًا لضوابط وقواعد الانتفاع بهذه المادة، على أن يستحق المعاش في حال استحقاق المؤمن عليه وفقًا لأحكام القانون، مع احتساب قيمة المعاش الإضافي بقسمة الرصيد الخاص بالحساب الشخصي على دفعة الحياة، مع دخول المعاش المخصص من الأجر الزائد ضمن زيادة المعاش السنوي.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2024

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف معاشات شهر أغسطس يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي، لكي يتم إيداعه في جميع الحسابات البنكية، حتى أن هذه المعاشات تأتي بقيمة أخر زيادة قد تم تطبيقها بقرار من الحكومة مؤخرًا، بالإضافة إلى أن المعاشات يتم صرفها كذلك من جميع فروع البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، ليحصل عليها الجميع دون أي تأخير أو مشكلات تواجهه.