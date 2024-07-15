من دون تحويل الراتب.. احصل على إيداع سريع بقيمة 24000 ريال في حسابك البنكي بقسط شهري 450 ريال

في عالم البنوك والخدمات المالية، يعد الحصول على قروض شخصية متوافقة مع الشريعة الإسلامية أمرًا مهمًا للكثيرين، حيث يمثل هذا التمويل فرصة لتلبية الاحتياجات المالية الشخصية بسهولة ويسر، وواحدة من الخيارات المتاحة هي الحصول على قرض بقسط شهري من بنك الراجحي، والذي يأتي مرتبطًا بشروط محددة يجب تحقيقها من قبل المتقدمين، و تلك الشروط تعكس جهود البنك لضمان أن التمويل يتم توجيهه بمسؤولية وفقًا للمعايير المالية والقانونية المعتمدة، مما يجعل القرض الشخصي خيارًا جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن استقرار مالي وتحقيق أهدافهم الشخصية بكل يسر وسهولة.

شرط الحصول قرض بقسط 450 ريال سعودي

للحصول على قرض بقسط شهري يبلغ 450 ريال من بنك الراجحي، يجب تحقيق الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ينبغي أن لا يقل راتب الموظف عن 2000 ريال سعودي شهريًا.

يتعين أن يكون راتب المتقاعد على الأقل 1900 ريال سعودي شهريًا.

يجب أن يكون راتب المقيم على الأقل 5000 ريال سعودي شهريًا.

الحد الأدنى للعمر هو 18 عامًا للمواطنين، و23 عامًا للمقيمين.

يجب أن يكون المتقدم موظفًا في إحدى الوظائف المعتمدة لدى البنك.

الحد الأقصى للعمر هو 75 عامًا للمتقاعدين، و60 عامًا للموظفين.

يجب تقديم جميع المستندات والبيانات المطلوبة بشكل كامل ودقيق.

تأكد من توفر كافة الشروط المذكورة أعلاه قبل التقديم على القرض.

آلية الحصول على تمويل سريع من مصرف الراجحي 2024

للحصول بسهولة على تمويل شخصي بقيمة 24 ألف ريال سعودي من بنك الراجحي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة موقع بنك الراجحي من هنا. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل دقيق. انقر على “تسجيل الدخول”. أدخل الرمز المرسل إليك للتحقق. اضغط على “التمويل الشخصي”. حدد علامة التبويب “تحقق من أهليتك”. انقر على “ابدأ الآن”. املأ المعلومات الشخصية المطلوبة. تأكد من دقة جميع البيانات التي أدخلتها. اضغط على “التالي”. قم برفع جميع المستندات المطلوبة. اطلع على كافة الشروط والمستندات وأكد موافقتك عليها. انقر على تبويب “تقديم”.

باتباع هذه الخطوات بدقة، ستتمكن من التقديم بسهولة على التمويل الشخصي من بنك الراجحي بقيمة 24 ألف ريال سعودي.