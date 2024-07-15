موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال وغلق المحال التجارية في العاشرة مساء 2024.. رئاسة الوزراء توضح

موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال وغلق المحال التجارية في العاشرة مساء، في إطار الاجتماع الوزاري الذي تم في حضور التشكيل الحكومي الجديد، تم تناول موضوع خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء والذي من المتوقع أن تنتهي في القريب العاجل وفقا لما قامت رئاسة الوزراء بالإعلان عنه في وقت سابق خلال شهر يوليو، واليوم سوف نعرض لكم اخر ما تم الاتفاق عليه خلال ذلك الاجتماع وموعد إلغاء قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء.

موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال وغلق المحال التجارية في العاشرة مساء

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين الأول بعد التشكيل الحكومي الجديد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، تم تناول ملف تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء والذي ترتب عليه غلق المحال التجارية في جميع أرجاء الجمهورية من الساعة العاشرة مساء.

وقد أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء قام بمتابعة خطة تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، حيث تشمل هذه الخطة زيادة الاحتياطيات الإستراتيجية من المازوت والسولار، وذلك في إطار التزام الحكومة بإنهاء أزمة تخفيف الأحمال التي تتم خلال أشهر الصيف.

رئاسة الوزراء توضح موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء عن تولي وزارة المالية مسؤولية توفير التمويل اللازم لشراء المنتجات البترولية المطلوبة من أجل انتهاء خطة تخفيف الأحمال، وأكد أنه من المقرر بنهاية الأسبوع المقبل سوف تكون الاحتياطيات المطلوبة قد اكتملت بالفعل، وبناء عليه سوف يتم تنفيذ خطة الحكومة في وقت تخفيف الأحمال مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري كما تم الإعلان سابقا.