الان.. رابط التسجيل في منحة 300 دينار فى تونس والشروط  المطلوبة للحصول عليها 

منحة 300 دينار التونسية، تأتى فى إطار جهود الحكومة التونسية لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجاً خلال الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية منحة قيمتها 300 دينار تونسي. هذه المساعدة المالية تهدف إلى تحسين نوعية حياة المستفيدين وتخفيف الضغوط المادية عليهم، وولكي يتمكن المواطنون من الحصول على هذه المنحة، هناك مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب استيفاؤها، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على منحة 300 دينار التونسية بكل سهولة ويسر.

شروط الحصول على منحة 300 دينار التونسية:

لقد أعلنت الشؤون الاجتماعية التونسية عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين للحصول على هذه المنحة:

أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.

أن يكون متواجدًا بشكل دائم في تونس.

أن يكون دخل المواطن محدودًا.

ألا يكون لديه أي وظيفة في القطاع الخاص أو العام.

ألا يتجاوز دخله الشهري 180 ديناراً تونسياً.

وعملية التقديم على هذه المنحة تتم من خلال المراكز المحلية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وبعد دراسة الملفات والتأكد من استيفاء الشروط، يتم صرف المبلغ المالي للمستحقين.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار التونسية:

لقد أكدت الحكومة التونسية على حرصها لتحسين مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود في جميع أنحاء البلاد، وقد وفرت هذه المنحة لهذا الغرض. ولتسجيل طلب الحصول على هذه المنحة، يتعين اتباع الخطوات التالية: