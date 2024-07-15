طريقة عمل خلطة البشاميل الجوسي الجاهزة في المنزل بأقل التكاليف لتحضير أشهى الأطباق والطواجن

تعد خلطة البشاميل من الوصفات التي تستخدم في تحضير العديد من الأطباق والطواجن الشهية مثل المكرونة بالجمبري والمكرونة وايت صوص والبشاميل بالكوسة أو بالمكرونة أو بالقرنبيط وشوربة الكريمة والعديد من الأصناف الأخرى، ولتلك الأسباب تبحث ربة المنزل عن طريقة تحضير تلك الخلطة في المنزل للتوفير ولضمان الجودة واستبدال الجاهزة.

مقادير عمل خلطة البشاميل الجوسي الجاهزة في المنزل

لتحضير مقادير خلطة البشاميل في المنزل يتطلب الأمر تجهيز عدة مقادير دقيقة للحصول على القوام الناجح الجوسي الذي يفضله الكثير من الأشخاص وتلك المقادير تتمثل في:

60 جرام زبده مذابة ويمكن أن تستبدل بسمن.

60 جرام دقيق أبيض.

1200 ملل لبن دافيء.

5 جرام ملح طعام ناعم.

5 جرام فلفل أبيض.

مكعب مرق.

طريقه عمل خلطة البشاميل الجوسي

لتحضير البشاميل بقوام صحيح دون تكتلات وبمذاق الجاهزة تماما يتم اتباع الخطوات التالية: