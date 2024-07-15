طريقة عمل خلطة البشاميل الجوسي الجاهزة في المنزل بأقل التكاليف لتحضير أشهى الأطباق والطواجن

تعد خلطة البشاميل من الوصفات التي تستخدم في تحضير العديد من الأطباق والطواجن الشهية مثل المكرونة بالجمبري والمكرونة وايت صوص والبشاميل بالكوسة أو بالمكرونة أو بالقرنبيط وشوربة الكريمة والعديد من الأصناف الأخرى، ولتلك الأسباب تبحث ربة المنزل عن طريقة تحضير تلك الخلطة في المنزل للتوفير ولضمان الجودة واستبدال الجاهزة.
مقادير عمل خلطة البشاميل الجوسي الجاهزة في المنزل
لتحضير مقادير خلطة البشاميل في المنزل يتطلب الأمر تجهيز عدة مقادير دقيقة للحصول على القوام الناجح الجوسي الذي يفضله الكثير من الأشخاص وتلك المقادير تتمثل في:
- 60 جرام زبده مذابة ويمكن أن تستبدل بسمن.
- 60 جرام دقيق أبيض.
- 1200 ملل لبن دافيء.
- 5 جرام ملح طعام ناعم.
- 5 جرام فلفل أبيض.
- مكعب مرق.
طريقه عمل خلطة البشاميل الجوسي
لتحضير البشاميل بقوام صحيح دون تكتلات وبمذاق الجاهزة تماما يتم اتباع الخطوات التالية:
- تسخين اناء على الموقد ومن ثم وضع الزبدة به.
- بعد ثلاث دقائق يتم وضع الدقيق و تقليبه مع السمنة للحصول على اللون الاصفر للدقيق وتشويحه بالكامل.
- بعد ذلك يتم إضافة اللبن الدافيء بشكل تدريجي على الدقيق.
- تقليب اللبن بشكل مستمر ثم إضافة الملح والفلفل وفرك مكعب المرقة.
- الاستمرار في التقليب حتى الحصول على القوام المتماسك الثقيل للبشاميل.
- رفع البشاميل من حرارة الموقد عند الوصول للقوام المطلوب.
- يمكن خفق البشاميل في الخلاط الكهربائي عندما يبرد ويصبح في درجة حرارة الغرفة العادية وذلك في حال وجود أي تكتلات في البشاميل.
- استخدام البشاميل في تحضير الطواجن والأطباق الشهية والاصناف الجانبية.