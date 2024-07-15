متى موعد نزول الرواتب هذا الشهر في العراق 2024.. وزارة المالية تجيب على كافة التفاصيل

من أكثر الأسئلة المنتشرة في العراق خلال الفترة الحالية هي موعد نزول الرواتب هذا الشهر في العراق، لذلك قامت وزارة المالية بالإجابة على كافة الأسئلة التي طرحها المواطنين، وكشفت أن مواعيد الصرف كل شهر تتم في يوم تم تثبيت من قبل، بالإضافة إلى ذلك صرحت أن مواعيد صرف رواتب الموظفين يختلف عن مواعيد صرف رواتب المتقاعدين، وفي السطور القادمة سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالموعد وطريقة الاستعلام.

موعد نزول الرواتب هذا الشهر في العراق

موعد نزول الرواتب هذا الشهر في العراق كما تحدثنا في السابق أنه يختلف سواء كان راتب متقاعد أو موظف، وبالفعل أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين والموظفين لهذا الشهر، خاصة أن المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر صرف الراتب، من أجل شراء الاحتياجات الأساسية لهم.

بالنسبة للموظفين فإن الراتب الشهري لهم يتم صرفه في آخر أسبوع من كل شهر ميلادي، ولا يتم تغيير هذا الموعد إلا إذا صادف يوم عطلة رسمية بالعراق، بينما يتم صرف رواتب المتقاعدين في أول يوم من كل شهر ميلادي، لذلك أتاحت الوزارة رابط إلكتروني يتم من خلال الاستعلام عن قيمة الراتب.

كيفية الاستعلام عن قيمة الرواتب في العراق 2024؟

بإمكان جميع المتقاعدين والموظفين في العراق الاستعلام عن قيمة الراتب من خلال السير على الخطوات التالية:

في الخطوة الأولى الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية بالعراق.

الدخول إلى القسم الخاص “بالخدمات الإلكترونية”.

النقر على أيقونة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين أو الموظفين”.

إضافة المعلومات الشخصية الخاصة للموظف أو المتقاعد.

إدخال رقم الهوية الوطنية مع النقر على زر “الاستعلام”.

الانتظار حتى تظهر قيمة الراتب الخاص بك.

ومن خلال الخطوات السابقة يتم الاستعلام عن قيمة الراتب وأيضًا للتأكد من وجود زيادة أم لا.