حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر إلى 800 دينار

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أخبارا عن زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت، التي تعتبر من أبرز المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة الجزائرية بهدف دعم الأطفال ورعايتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، من خلال هذا المقال نستعرض تفاصيل زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت، فضلا عن شروط التسجيل والخطوات المطلوبة لذلك.

زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت

وكشفت الوكالة الوطنية في الجزائر عن حقيقة الشائعات المتعلقة بزيادة منحة المرأة الماكثة في البيت، موضحة أنه في حال توافرت الشروط والضوابط، ستحصل على منحة تصل إلى ثلاثة أشهر تقدر بـ 800 دينار جزائري، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 300 دينار في نفس ملف الأسرة للأطفال.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت

حددت حكومة الجزائر مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توفرها للتسجيل في المنحة، وتشمل هذه الشروط ما يلي:

يجب على المتقدمة أن تكون تمتلك الجنسية الجزائرية.

أن تكون موجودة بشكل دائم في الجزائر.

يشترط أن تكون المتقدمة غير قادرة على الحصول على أي مصدر للدخل.

تشترط على أن تكون المرأة خريجة جامعية

تتطلب أن تكون غير موظفة سواء في القطاع العام أو الخاص.

تشترط ألا يكون لدى المتقدم أي دخل ثابت أو عمل تجاري.

تشترط أن تكون المرأة متزوجة ولكن بشرط أن لا يكون لدى زوجها دخل ثابت.

تقديم جميع الوثائق والمستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

أفادت الحكومة بأنه يمكن للنساء التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت عبر الإنترنت، من خلال اتباع الخطوات التالية: