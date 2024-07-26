تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات للاستمتاع بأحدث أناشيد الأطفال

تواصل العديد من الأمهات البحث عن تردد قناة طيور الجنة، التي تعتبر واحدة من أفضل القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، انطلقت القناة في عام 2008 وتميزت بمحتواها الترفيهي الجذاب الذي يسعد الأطفال في أوقات فراغهم مما جعلها تحظى بشعبية كبيرة بينهم، كما استطاعت قناة طيور الجنة بناء قاعدة جماهيرية واسعة من خلال تقديم محتوى متميز على مدار اليوم وجذب الكثير من المشاهدين، ولذلك سنعرض عبر موقعنا التردد الجديد لهذه القناة.

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد

حققت قناة طيور الجنة نجاحا كبيرا في السنوات الماضية وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، للاستمتاع بمشاهدة القناة يجب عليك ضبط جهاز الاستقبال لتتمكن من متابعة أفضل وأقوى قناة للأطفال، يمكن تحديد التردد المناسب لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي الذي يتم من خلاله بثها، وذلك بسبب التحديثات المستمرة التي حدثت على تردد القناة، وزيارة الموقع الرسمي للقناة ومتابعة صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكي يضمن المشاهد الحصول على أحدث الترددات والاستمتاع بمشاهدة ممتعة.

تردد طيور الجنة على نايل سات 2024

يمكننا معرفة تفاصيل تردد القناة الجديدة على القمر الصناعي نايل سات من خلال ما يلي:

تردد القناة: 11274.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

تردد طيور الجنة الجديد على عرب سات

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي عرب سات باستخدام التردد الآتي:

التردد: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 4/3.

مميزات قناة طيور الجنة 2024