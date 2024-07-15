خطوات التسجيل في منحة الطفل بالجزائر وما هي الشروط المطلوبة

ترغب عدد كبير من العائلات في الجزائر بالتسجيل في منح الطفل التي تقدمها وزارة العمل الجزائرية والتي تمنحهم فرصة بالحصول على الدعم بشرط امتلاك أطفال وذلك لمساعدتهم على الاعباء المعيشية وتلبية احتياجاتهم المادية في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة للبلاد وتخفيف الاعباء المادية على عدد من المواطنين الذين يحتاجون الى المساعدة، ووفرت الوزارة فرصة التسجيل في منحة الطفل الإلكترونية عبر الرابط الرسمي لهذه المنحة ولكن بعد ان تتوفر عدة شروط وضوابط الحصول على منحة الطفل، وسوف نتعرف على هذه الشروط وما هي خطوات التسجيل خلال الفقرات التالية.

شروط التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2024

يجب ان يكون الطفل جزائري الجنسيه ويقيم في الجزائر بشكل دائم.

يجب أن يلتزم بجميع القواعد والشروط المطلوبة في برنامج منحة الطفل وان يكون عمر الأطفال للحصول على الدعم من ست سنوات الى ثمان سنوات.

الا يكون للاسرة أي مصدر دخل شهري ثابت وان تكون المرة الأولى لتلقي الدعم من منحة الطفل.

ألا تكون تتلقى الدعم من اي جهه حكوميه في الجزائر مثل الشؤون الاجتماعية أو غيرها

خطوات التسجيل في منحة الطفل

خطوات التسجيل في منحة الطفل تكون كتالي: