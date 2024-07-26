لينك باك المغرب pw.men.gov.ma الاستعلام عن نتائج البكالوريا الاستدراكية

تعد نتائج البكالوريا الاستدراكية من أكثر النتائج التي يبحث عنها العديد من الطلاب، لمعرفة الدرجات المتحصل عليها كل طالب وطالبة، بما تُحدد مسيرتهم التعليمية فيما بعد، ووفقًا للمؤشرات الأولية حول نسبة النجاح فإن وزارة التربية المغربية أكدت بأنها مبشرة عن الأعوام الماضية بما تخطت الـ 93.39%، وعليه سنتعرف معًا على النتائج والدرجات المتحصل عليها الطلاب في هذه المرحلة الدراسية.

استعلام نتائج البكالوريا الاستدراكية 2024 مغرب

أصبح من السهل إمكانية الاستعلام عن نتائج البكالوريا الاستدراكية المغرب في مختلف المحافظات، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الانتقال إلى موقع باك حر الإلكتروني.

ثم يتم النقر على زر “تسجيل الدخول”.

ليتم اختيار “نتائج البكالوريا الاستدراكية”.

وعليه ستتمكن من إدخال بيانات الطالب المتمثلة في الاسم ورقم الامتحان.

القيام بالنقر على زر “بحث”.

وعندها تظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بالنتائج والتعرف على الدرجات المتحصل عليها الطالب.

عرض النتائج عبر موقع وزارة التربية الوطنية 2024

وأتاحت وزارة التربية الوطنية، إمكانية الاستعلام عن نتائج البكالوريا الاستدراكية عبر موقعها الرسمي بحيث يسهل معرفة الدرجات المتحصل عليها كل طالب وطالبة، بالإضافة إلى أن ذلك بإدخال بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك، ومن ثم يتم النقر على إظهار النتيجة، لتظهر لك مباشرة الدرجات التي حصل عليها كل طالب وطالبة مع فتح باب التظلم مباشرة أمام الطلاب عقب الانتهاء من ظهور النتيجة مباشرة.