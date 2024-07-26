رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم محافظات العراق

زادت عمليات البحث بين العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية حول كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق عام 2024، حيث يتطلع الكثيرون في العراق لمعرفة موعد إعلان نتائج برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام والحصول على أسماء المستفيدين، في هذا المقال نستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بدأ العديد من المواطنين العراقيين يهتمون بمعرفة كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة عام 2024، حيث تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتقديم هذا الدعم للمواطنين ضمن مبادرة الرعاية الاجتماعية لمساعدة الأسر والأفراد الأكثر احتياجا الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع الأسعار بهدف مساعدتهم في العيش بكرامة، يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال زيارة موقع وزارة التربية العراقية أو عبر موقع منصة مظلتي الإلكترونية، نستعرض كيفية القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

قدمت وزارة العمل خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة عام 2024 بشكل إلكتروني، عبر منصة مظلتي أو من خلال رابط موقعها الإلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل الى موقع منصة مظلتي.

اختار قسم الخدمات الإلكترونية.

ثم اختار برنامج الرعاية الاجتماعية عام 2024.

اختار الوجبة الأخيرة.

أدخل معلومات المواطن في الحقول المخصصة مثل الاسم ورقم الهوية الوطنية.

اضغط على زر الاستعلام وستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

مستندات التقديم في الرعاية الاجتماعية